Cerca tra migliaia di offerte

Trova le migliori offerte Amazon per te

🔥 Ricerche popolari

Ricerca in corso...

Stiamo cercando le migliori offerte per te

Nessun risultato trovato

Prova con parole chiave diverse o più generiche

Suggerimenti:

  • Verifica l'ortografia
  • Usa termini più generici
  • Prova sinonimi o parole correlate

Errore durante la ricerca

Si è verificato un problema. Riprova tra qualche momento.

LISTERINE Total Care Tartar Protect, Collutorio al gusto di Menta Artica, Collutorio al Fluoro con 10 benefici in 1 per una pulizia denti tartaro accurata e una protezione completa, 500 ml
-38%
LISTERINE Total Care Tartar Protect, Collutorio al gusto di Menta Artica, Collutorio al Fluoro con 10 benefici in 1 per una pulizia denti tartaro accurata e una protezione completa, 500 ml - Immagine 1 LISTERINE Total Care Tartar Protect, Collutorio al gusto di Menta Artica, Collutorio al Fluoro con 10 benefici in 1 per una pulizia denti tartaro accurata e una protezione completa, 500 ml - Immagine 2 LISTERINE Total Care Tartar Protect, Collutorio al gusto di Menta Artica, Collutorio al Fluoro con 10 benefici in 1 per una pulizia denti tartaro accurata e una protezione completa, 500 ml - Immagine 3 LISTERINE Total Care Tartar Protect, Collutorio al gusto di Menta Artica, Collutorio al Fluoro con 10 benefici in 1 per una pulizia denti tartaro accurata e una protezione completa, 500 ml - Immagine 4 LISTERINE Total Care Tartar Protect, Collutorio al gusto di Menta Artica, Collutorio al Fluoro con 10 benefici in 1 per una pulizia denti tartaro accurata e una protezione completa, 500 ml - Immagine 5

LISTERINE Total Care Tartar Protect, Collutorio al gusto di Menta Artica, Collutorio al Fluoro con 10 benefici in 1 per una pulizia denti tartaro accurata e una protezione completa, 500 ml

4.5/5 (194 recensioni)
€4.00 €6.49
Risparmi 38%
Disponibile per la spedizione
Acquista su Amazon
🚀 Spedizione gratuita con Amazon Prime

📋 Descrizione Prodotto

LISTERINE Total Care Tartar Protect, Collutorio al gusto di Menta Artica, Collutorio al Fluoro con 10 benefici in 1 per una pulizia denti tartaro accurata e una protezione completa, 500 ml è un prodotto di alta qualità disponibile su Amazon.

🛒 Perché Scegliere Questo Prodotto?

Questo articolo è stato selezionato dal nostro team per l'eccellente rapporto qualità-prezzo. Con uno sconto del 38%, rappresenta un'opportunità unica per risparmiare su un prodotto di qualità.

📦 Spedizione e Garanzia

Il prodotto è venduto e spedito da Amazon, garantendo la massima affidabilità nel servizio. Spedizione veloce con Amazon Prime e possibilità di reso entro 30 giorni.

color Blue
size 500 ml (Confezione da 1)
unitCount 1

🔙 Torna alla Navigazione

Tutte le Offerte Categoria Salute e cura della persona