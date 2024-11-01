📋 Descrizione Prodotto

YARD FORCE EasyMow 260B Robot tosaerba fino a 260 mq, robot tosaerba a guida autonoma, facile da usare, controllo Bluetooth e app, fino a pendenze 30%, batteria agli ioni di litio da 20 V/2,0 Ah è un prodotto di alta qualità disponibile su Amazon.

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