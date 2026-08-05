📋 Descrizione Prodotto

Moulinex Mix&Move Mini Frullatore Portatile, 2 bottiglie 600 ml, 300 W, Design Compatto, Lame Rimovibili, Frullatore Smoothie con Controllo Semplice, Argento, LM15FD è un prodotto di alta qualità disponibile su Amazon.

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