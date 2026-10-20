Amazon Basics Scaffaliera a 5 Ripiani Stretti, Altezza dei Ripiani e Piedini di livellamento Regolabili, Senza rotelle, Nero, 60.1 x 35.6 x 152.4 cm (D x W x H) costa €41.28 su Amazon.it, rispetto a €51.47 di prezzo precedente (risparmio 10.19). Prezzo rilevato tramite le API ufficiali Amazon il ; puo variare dopo la pubblicazione. Valutazione media 4.6 su 5 con 165865 recensioni.
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