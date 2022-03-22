Armando, La Mezza Penna Rigata, Pasta di Semola di Grano Duro di Filiera 100% Italiano - Trafilata al bronzo - 12 confezioni da 500 gr

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color Mezza Manica Rigata
releaseDate 2022-03-22T00:00:01Z
size 500 g (Confezione da 12)
unitCount 12

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