Powerbar Protein Plus Low Sugar Vanilla 16x35g - Barrette Proteiche a Basso Contenuto di Zuccheri costa €13.11 su Amazon.it, rispetto a €18.99 di prezzo precedente (risparmio 5.88). Prezzo rilevato tramite le API ufficiali Amazon il ; puo variare dopo la pubblicazione. Valutazione media 4.2 su 5 con 399 recensioni.
Powerbar Protein Plus Low Sugar Vanilla 16x35g - Barrette Proteiche a Basso Contenuto di Zuccheri è un prodotto di alta qualità disponibile su Amazon.
Questo articolo è stato selezionato dal nostro team per l'eccellente rapporto qualità-prezzo. Con uno sconto del 31%, rappresenta un'opportunità unica per risparmiare su un prodotto di qualità.
Il prodotto è venduto e spedito da Amazon, garantendo la massima affidabilità nel servizio. Spedizione veloce con Amazon Prime e possibilità di reso entro 30 giorni.