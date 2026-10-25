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📋 Descrizione Prodotto

Swarovski Una Angelic Collana Tennis, Gioiello con Pavé di Cristalli Bianchi, Pietre Preziose a Taglio Round, Chiusura a Scomparsa con Extender, Placcatura in Tonalità Oro, 38-41 cm, 0,8 cm è un prodotto di alta qualità disponibile su Amazon.

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color Oro
releaseDate 2025-01-06T00:00:01Z
size Medium
unitCount 1

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