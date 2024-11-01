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Brilliant Evolution Confezione da 2 luci a LED senza fili, funzionamento a batteria, luci da sotto il bancone, per cucina, sotto le luci del bancone, luci dell'armadio, luci del rubinetto
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Brilliant Evolution Confezione da 2 luci a LED senza fili, funzionamento a batteria, luci da sotto il bancone, per cucina, sotto le luci del bancone, luci dell'armadio, luci del rubinetto

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color Bianco Caldo
size 2 pezzi
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