📋 Descrizione Prodotto

VASAGLE Stand Appendiabiti, Appendiabiti da Terra con 2 Ripiani, 6 Ganci Laterali a S, Struttura in Acciaio, 45 x 100 x 160 cm, Camera da Letto Corridoio, Rovere e Bianco Crema RGR112W09 è un prodotto di alta qualità disponibile su Amazon.

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