Philips Water Cartucce filtranti sostitutive Filtrazione Avanzata, 12 unità, riducono MICROPLASTICA, CLORO, CALCARE, METALLI PESANTI, CONFEZIONE PUO VARIARE, Compatibile con Brita* costa €46.89 su Amazon.it, rispetto a €59.99 di prezzo precedente (risparmio 13.10). Prezzo rilevato tramite le API ufficiali Amazon il ; puo variare dopo la pubblicazione. Valutazione media 4.4 su 5 con 2840 recensioni.
Philips Water Cartucce filtranti sostitutive Filtrazione Avanzata, 12 unità, riducono MICROPLASTICA, CLORO, CALCARE, METALLI PESANTI, CONFEZIONE PUO VARIARE, Compatibile con Brita* è un prodotto di alta qualità disponibile su Amazon.
Questo articolo è stato selezionato dal nostro team per l'eccellente rapporto qualità-prezzo. Con uno sconto del 22%, rappresenta un'opportunità unica per risparmiare su un prodotto di qualità.
Il prodotto è venduto e spedito da Amazon, garantendo la massima affidabilità nel servizio. Spedizione veloce con Amazon Prime e possibilità di reso entro 30 giorni.