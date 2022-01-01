Cerca tra migliaia di offerte

Trova le migliori offerte Amazon per te

🔥 Ricerche popolari

Ricerca in corso...

Stiamo cercando le migliori offerte per te

Nessun risultato trovato

Prova con parole chiave diverse o più generiche

Suggerimenti:

  • Verifica l'ortografia
  • Usa termini più generici
  • Prova sinonimi o parole correlate

Errore durante la ricerca

Si è verificato un problema. Riprova tra qualche momento.

Kingston DataTraveler Exodia M PenDrive USB 3.2 Gen 1 DTXM/64GB - con cappuccio removibile (Nero + Blu)
-17%
Kingston DataTraveler Exodia M PenDrive USB 3.2 Gen 1 DTXM/64GB - con cappuccio removibile (Nero + Blu) - Immagine 1 Kingston DataTraveler Exodia M PenDrive USB 3.2 Gen 1 DTXM/64GB - con cappuccio removibile (Nero + Blu) - Immagine 2 Kingston DataTraveler Exodia M PenDrive USB 3.2 Gen 1 DTXM/64GB - con cappuccio removibile (Nero + Blu) - Immagine 3 Kingston DataTraveler Exodia M PenDrive USB 3.2 Gen 1 DTXM/64GB - con cappuccio removibile (Nero + Blu) - Immagine 4 Kingston DataTraveler Exodia M PenDrive USB 3.2 Gen 1 DTXM/64GB - con cappuccio removibile (Nero + Blu) - Immagine 5

Kingston DataTraveler Exodia M PenDrive USB 3.2 Gen 1 DTXM/64GB - con cappuccio removibile (Nero + Blu)

4.4/5 (25380 recensioni)
€11.58 €13.90
Risparmi 17%
Disponibile per la spedizione
Acquista su Amazon
🚀 Spedizione gratuita con Amazon Prime

📋 Descrizione Prodotto

Kingston DataTraveler Exodia M PenDrive USB 3.2 Gen 1 DTXM/64GB - con cappuccio removibile (Nero + Blu) è un prodotto di alta qualità disponibile su Amazon.

🛒 Perché Scegliere Questo Prodotto?

Questo articolo è stato selezionato dal nostro team per l'eccellente rapporto qualità-prezzo. Con uno sconto del 17%, rappresenta un'opportunità unica per risparmiare su un prodotto di qualità.

📦 Spedizione e Garanzia

Il prodotto è venduto e spedito da Amazon, garantendo la massima affidabilità nel servizio. Spedizione veloce con Amazon Prime e possibilità di reso entro 30 giorni.

color Nero/Blu
releaseDate 2022-01-01T00:00:01Z
size 64GB
unitCount 1

🔙 Torna alla Navigazione

Tutte le Offerte Categoria Informatica