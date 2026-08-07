📋 Descrizione Prodotto

Garmin Forerunner 265S, Smartwatch per la corsa, 42mm, GPS multi-band, Display AMOLED, VO2max, HRV Status, Dinamiche di corsa al polso, Tempi di recupero, Autonomia fino a 15 giorni (Whitestone) è un prodotto di alta qualità disponibile su Amazon.

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