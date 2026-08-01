Foxy Mega | Asciugatutto Lunga Durata 18 Rotoli | 95 Strappi Per Rotolo | Decorato| Certificazione PEFC | Confezione Riciclabile Prodotta Con Plastica Riciclata

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color Bianco, decori multicolore
releaseDate 2023-04-21T00:00:01Z
size 18 Unitá (Confezione da 1)
unitCount 18

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