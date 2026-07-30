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Foxy Mega | Carta igienica 36 rotoli| 480 strappi| Decorata |100% Energia elettrica rinnovabile| Confezione prodotta con plastica riciclata

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color Bianca, decori verdi e azzurri
releaseDate 2022-11-08T00:00:01Z
size 36 Unità (Confezione da 1)
unitCount 1

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