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Foxy Seta | Carta igienica 200 strappi x 48 rotoli, 2 veli elevato spessore | Confezione riciclabile prodotta con plastica riciclata

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color Bianca, rose lilla
releaseDate 2023-04-21T00:00:01Z
size 48 Unità (Confezione da 1)
unitCount 1

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