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SanDisk 512GB Ultra scheda microSDXC + adattatore SD fino a 150 MB/s con prestazioni app A1 UHS-I Class 10 U1

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€59.90 €89.00
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color Fino a 150 MB/s
releaseDate 2022-08-22T00:00:01Z
size 512 GB
unitCount 1

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