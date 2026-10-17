KOORUI 23.6 Pollici Monitor Curvo 100 Hz Full HD VA 3000:1 24N5CA | 1500R, 1920x1080, 3ms, HDMI, VGA, Gaming Monitor, Eye Saver Mode, Flicker Safe, Nero costa €79.99 su Amazon.it, rispetto a €0 di prezzo precedente. Prezzo rilevato tramite le API ufficiali Amazon il ; puo variare dopo la pubblicazione. Valutazione media 4.4 su 5 con 1856 recensioni.
KOORUI 23.6 Pollici Monitor Curvo 100 Hz Full HD VA 3000:1 24N5CA | 1500R, 1920x1080, 3ms, HDMI, VGA, Gaming Monitor, Eye Saver Mode, Flicker Safe, Nero è un prodotto di alta qualità disponibile su Amazon.
Questo articolo è stato selezionato dal nostro team per l'eccellente rapporto qualità-prezzo. Con uno sconto del 0%, rappresenta un'opportunità unica per risparmiare su un prodotto di qualità.
Il prodotto è venduto e spedito da Amazon, garantendo la massima affidabilità nel servizio. Spedizione veloce con Amazon Prime e possibilità di reso entro 30 giorni.