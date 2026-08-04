Braun PowerBlender 1 - Frullatore con caraffa triangolare singola in vetro, 2 velocità, funzione di frantumazione del ghiaccio, JB1050WH, 600 W, bianco costa €39.90 su Amazon.it, rispetto a €48.85 di prezzo precedente (risparmio 8.95). Prezzo rilevato tramite le API ufficiali Amazon il ; puo variare dopo la pubblicazione. Valutazione media 4.2 su 5 con 755 recensioni.
Braun PowerBlender 1 - Frullatore con caraffa triangolare singola in vetro, 2 velocità, funzione di frantumazione del ghiaccio, JB1050WH, 600 W, bianco è un prodotto di alta qualità disponibile su Amazon.
Questo articolo è stato selezionato dal nostro team per l'eccellente rapporto qualità-prezzo. Con uno sconto del 18%, rappresenta un'opportunità unica per risparmiare su un prodotto di qualità.
Il prodotto è venduto e spedito da Amazon, garantendo la massima affidabilità nel servizio. Spedizione veloce con Amazon Prime e possibilità di reso entro 30 giorni.