Cerca tra migliaia di offerte

Trova le migliori offerte Amazon per te

🔥 Ricerche popolari

Ricerca in corso...

Stiamo cercando le migliori offerte per te

Nessun risultato trovato

Prova con parole chiave diverse o più generiche

Suggerimenti:

  • Verifica l'ortografia
  • Usa termini più generici
  • Prova sinonimi o parole correlate

Errore durante la ricerca

Si è verificato un problema. Riprova tra qualche momento.

Strong Router WLAN 4G + ROUTER1200 2,4 GHz, 5 GHz
-29%
Strong Router WLAN 4G + ROUTER1200 2,4 GHz, 5 GHz - Immagine 1 Strong Router WLAN 4G + ROUTER1200 2,4 GHz, 5 GHz - Immagine 2 Strong Router WLAN 4G + ROUTER1200 2,4 GHz, 5 GHz - Immagine 3 Strong Router WLAN 4G + ROUTER1200 2,4 GHz, 5 GHz - Immagine 4 Strong Router WLAN 4G + ROUTER1200 2,4 GHz, 5 GHz - Immagine 5

Strong Router WLAN 4G + ROUTER1200 2,4 GHz, 5 GHz

Strong Router WLAN 4G + ROUTER1200 2,4 GHz, 5 GHz costa €59.99 su Amazon.it, rispetto a €85.00 di prezzo precedente (risparmio 25.01). Prezzo rilevato tramite le API ufficiali Amazon il ; puo variare dopo la pubblicazione. Valutazione media 3.9 su 5 con 216 recensioni.

3.9/5 (216 recensioni)
€59.99 €85.00
Risparmi 29%
Disponibile per la spedizione
Acquista su Amazon
🚀 Spedizione gratuita con Amazon Prime

📋 Descrizione Prodotto

Strong Router WLAN 4G + ROUTER1200 2,4 GHz, 5 GHz è un prodotto di alta qualità disponibile su Amazon.

🛒 Perché Scegliere Questo Prodotto?

Questo articolo è stato selezionato dal nostro team per l'eccellente rapporto qualità-prezzo. Con uno sconto del 29%, rappresenta un'opportunità unica per risparmiare su un prodotto di qualità.

📦 Spedizione e Garanzia

Il prodotto è venduto e spedito da Amazon, garantendo la massima affidabilità nel servizio. Spedizione veloce con Amazon Prime e possibilità di reso entro 30 giorni.

color vari
releaseDate 2024-01-01T00:00:01Z
size 4G+ Router 1200
unitCount 1

🔙 Torna alla Navigazione

Tutte le Offerte Categoria Informatica