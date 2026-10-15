📋 Descrizione Prodotto

Midea NTH20-19JE Stufetta Elettrica Basso Consumo con Termoventilatore, 7° Inclinazione, 70° Oscillazione, 2000W, 2 Livelli di Potenza, Silenzioso, Protezione Antigoccia, Termostato, Altezza 45.1 cm è un prodotto di alta qualità disponibile su Amazon.

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