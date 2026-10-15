Midea NTH20-19JE Stufetta Elettrica Basso Consumo con Termoventilatore, 7° Inclinazione, 70° Oscillazione, 2000W, 2 Livelli di Potenza, Silenzioso, Protezione Antigoccia, Termostato, Altezza 45.1 cm costa €34.99 su Amazon.it, rispetto a €39.90 di prezzo precedente (risparmio 4.91). Prezzo rilevato tramite le API ufficiali Amazon il ; puo variare dopo la pubblicazione. Valutazione media 4.5 su 5 con 388 recensioni.
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