Cerca tra migliaia di offerte

Trova le migliori offerte Amazon per te

🔥 Ricerche popolari

Ricerca in corso...

Stiamo cercando le migliori offerte per te

Nessun risultato trovato

Prova con parole chiave diverse o più generiche

Suggerimenti:

  • Verifica l'ortografia
  • Usa termini più generici
  • Prova sinonimi o parole correlate

Errore durante la ricerca

Si è verificato un problema. Riprova tra qualche momento.

NUVENIA Ultra Notte Ali 60 Assorbenti, 6 Confezioni da 10 Assorbenti, Maxi Scorta per Comfort e Protezione, Flussi molto Abbondanti
-28%
NUVENIA Ultra Notte Ali 60 Assorbenti, 6 Confezioni da 10 Assorbenti, Maxi Scorta per Comfort e Protezione, Flussi molto Abbondanti - Immagine 1 NUVENIA Ultra Notte Ali 60 Assorbenti, 6 Confezioni da 10 Assorbenti, Maxi Scorta per Comfort e Protezione, Flussi molto Abbondanti - Immagine 2 NUVENIA Ultra Notte Ali 60 Assorbenti, 6 Confezioni da 10 Assorbenti, Maxi Scorta per Comfort e Protezione, Flussi molto Abbondanti - Immagine 3 NUVENIA Ultra Notte Ali 60 Assorbenti, 6 Confezioni da 10 Assorbenti, Maxi Scorta per Comfort e Protezione, Flussi molto Abbondanti - Immagine 4 NUVENIA Ultra Notte Ali 60 Assorbenti, 6 Confezioni da 10 Assorbenti, Maxi Scorta per Comfort e Protezione, Flussi molto Abbondanti - Immagine 5

NUVENIA Ultra Notte Ali 60 Assorbenti, 6 Confezioni da 10 Assorbenti, Maxi Scorta per Comfort e Protezione, Flussi molto Abbondanti

NUVENIA Ultra Notte Ali 60 Assorbenti, 6 Confezioni da 10 Assorbenti, Maxi Scorta per Comfort e Protezione, Flussi molto Abbondanti costa €9.84 su Amazon.it, rispetto a €13.60 di prezzo precedente (risparmio 3.76). Prezzo rilevato tramite le API ufficiali Amazon il ; puo variare dopo la pubblicazione. Valutazione media 4.7 su 5 con 2215 recensioni.

4.7/5 (2215 recensioni)
€9.84 €13.60
Risparmi 28%
Disponibile per la spedizione
Acquista su Amazon
🚀 Spedizione gratuita con Amazon Prime

📋 Descrizione Prodotto

NUVENIA Ultra Notte Ali 60 Assorbenti, 6 Confezioni da 10 Assorbenti, Maxi Scorta per Comfort e Protezione, Flussi molto Abbondanti è un prodotto di alta qualità disponibile su Amazon.

🛒 Perché Scegliere Questo Prodotto?

Questo articolo è stato selezionato dal nostro team per l'eccellente rapporto qualità-prezzo. Con uno sconto del 28%, rappresenta un'opportunità unica per risparmiare su un prodotto di qualità.

📦 Spedizione e Garanzia

Il prodotto è venduto e spedito da Amazon, garantendo la massima affidabilità nel servizio. Spedizione veloce con Amazon Prime e possibilità di reso entro 30 giorni.

color Bianco
size 10 Unità (Confezione da 6)
unitCount 60

🔙 Torna alla Navigazione

Tutte le Offerte Categoria Salute e cura della persona