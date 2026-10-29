Max Factor Correttore Facefinity All Day Flawless, Correttore liquido, Formula vegan, Tenuta fino a 30 ore - 030, 7,8 ml

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color 030 LIGHT TO MEDIUM
releaseDate 2023-02-01T00:00:01Z
size 7.8 ml (Confezione da 1)
unitCount 1

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