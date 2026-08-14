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Vileda Stendibiancheria Infinity Flex Plus, stendino allungabile per lenzuola e tovaglie, griglia telescopica estensibile fino a 2 m, 30 m di stenditura, ali alte, ruote, acciaio e alluminio

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