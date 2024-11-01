📋 Descrizione Prodotto

Hisense H20MOBP1G Microonde con Grill, Capacità 20L, 700W di potenza, 900W con Grill, 5 livelli, timer 30 min, modalità sbrinamento, Tiratore Finitura nera è un prodotto di alta qualità disponibile su Amazon.

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