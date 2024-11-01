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VASAGLE Cesto Portabiancheria, Porta Biancheria, 2 Sacchi in Tessuto Rimovibili, Piano d’Appoggio, Metallo, 2 x 46 L, 73 x 33 x 72 cm, Bianco Crema e Bianco Opaco BLH201W01
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VASAGLE Cesto Portabiancheria, Porta Biancheria, 2 Sacchi in Tessuto Rimovibili, Piano d’Appoggio, Metallo, 2 x 46 L, 73 x 33 x 72 cm, Bianco Crema e Bianco Opaco BLH201W01

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📋 Descrizione Prodotto

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color Bianco Crema + Bianco Opaco
size 92L (2 Sacchi)
unitCount 5

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