Cerca tra migliaia di offerte

Trova le migliori offerte Amazon per te

🔥 Ricerche popolari

Ricerca in corso...

Stiamo cercando le migliori offerte per te

Nessun risultato trovato

Prova con parole chiave diverse o più generiche

Suggerimenti:

  • Verifica l'ortografia
  • Usa termini più generici
  • Prova sinonimi o parole correlate

Errore durante la ricerca

Si è verificato un problema. Riprova tra qualche momento.

Equilibra Biotina Altodosata 450 mcg, per Capelli e Unghie, con Zinco, Rame, Selenio, Estratti di Ortica, Miglio, Equiseto, Vegan, Senza Glutine, Privo di Lattosio, 2 Pezzi da 90 Capsule
-39%
Equilibra Biotina Altodosata 450 mcg, per Capelli e Unghie, con Zinco, Rame, Selenio, Estratti di Ortica, Miglio, Equiseto, Vegan, Senza Glutine, Privo di Lattosio, 2 Pezzi da 90 Capsule - Immagine 1 Equilibra Biotina Altodosata 450 mcg, per Capelli e Unghie, con Zinco, Rame, Selenio, Estratti di Ortica, Miglio, Equiseto, Vegan, Senza Glutine, Privo di Lattosio, 2 Pezzi da 90 Capsule - Immagine 2 Equilibra Biotina Altodosata 450 mcg, per Capelli e Unghie, con Zinco, Rame, Selenio, Estratti di Ortica, Miglio, Equiseto, Vegan, Senza Glutine, Privo di Lattosio, 2 Pezzi da 90 Capsule - Immagine 3 Equilibra Biotina Altodosata 450 mcg, per Capelli e Unghie, con Zinco, Rame, Selenio, Estratti di Ortica, Miglio, Equiseto, Vegan, Senza Glutine, Privo di Lattosio, 2 Pezzi da 90 Capsule - Immagine 4 Equilibra Biotina Altodosata 450 mcg, per Capelli e Unghie, con Zinco, Rame, Selenio, Estratti di Ortica, Miglio, Equiseto, Vegan, Senza Glutine, Privo di Lattosio, 2 Pezzi da 90 Capsule - Immagine 5

Equilibra Biotina Altodosata 450 mcg, per Capelli e Unghie, con Zinco, Rame, Selenio, Estratti di Ortica, Miglio, Equiseto, Vegan, Senza Glutine, Privo di Lattosio, 2 Pezzi da 90 Capsule

Equilibra Biotina Altodosata 450 mcg, per Capelli e Unghie, con Zinco, Rame, Selenio, Estratti di Ortica, Miglio, Equiseto, Vegan, Senza Glutine, Privo di Lattosio, 2 Pezzi da 90 Capsule costa €20.90 su Amazon.it, rispetto a €33.99 di prezzo precedente (risparmio 13.09). Prezzo rilevato tramite le API ufficiali Amazon il ; puo variare dopo la pubblicazione. Valutazione media 4.4 su 5 con 1588 recensioni.

4.4/5 (1588 recensioni)
€20.90 €33.99
Risparmi 39%
Disponibile per la spedizione
Acquista su Amazon
🚀 Spedizione gratuita con Amazon Prime

📋 Descrizione Prodotto

Equilibra Biotina Altodosata 450 mcg, per Capelli e Unghie, con Zinco, Rame, Selenio, Estratti di Ortica, Miglio, Equiseto, Vegan, Senza Glutine, Privo di Lattosio, 2 Pezzi da 90 Capsule è un prodotto di alta qualità disponibile su Amazon.

🛒 Perché Scegliere Questo Prodotto?

Questo articolo è stato selezionato dal nostro team per l'eccellente rapporto qualità-prezzo. Con uno sconto del 39%, rappresenta un'opportunità unica per risparmiare su un prodotto di qualità.

📦 Spedizione e Garanzia

Il prodotto è venduto e spedito da Amazon, garantendo la massima affidabilità nel servizio. Spedizione veloce con Amazon Prime e possibilità di reso entro 30 giorni.

color Verde
size 90 unità (Confezione da 2)
unitCount 2

🔙 Torna alla Navigazione

Tutte le Offerte Categoria Salute e cura della persona