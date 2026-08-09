Acer Aspire Go 15 AG15-72P-53BQ PC Portatile, Notebook, Processore Intel Core 5 120U, RAM 32 GB DDR4, 1024 GB PCIe NVMe SSD, Display 15.6" FHD, Scheda Grafica Intel Graphics, Windows 11 Home costa €563.63 su Amazon.it, rispetto a €749.00 di prezzo precedente (risparmio 185.37). Prezzo rilevato tramite le API ufficiali Amazon il ; puo variare dopo la pubblicazione.
Acer Aspire Go 15 AG15-72P-53BQ PC Portatile, Notebook, Processore Intel Core 5 120U, RAM 32 GB DDR4, 1024 GB PCIe NVMe SSD, Display 15.6" FHD, Scheda Grafica Intel Graphics, Windows 11 Home è un prodotto di alta qualità disponibile su Amazon.
Questo articolo è stato selezionato dal nostro team per l'eccellente rapporto qualità-prezzo. Con uno sconto del 25%, rappresenta un'opportunità unica per risparmiare su un prodotto di qualità.
Il prodotto è venduto e spedito da Amazon, garantendo la massima affidabilità nel servizio. Spedizione veloce con Amazon Prime e possibilità di reso entro 30 giorni.