📋 Descrizione Prodotto

Acer Aspire Go 15 AG15-72P-53BQ PC Portatile, Notebook, Processore Intel Core 5 120U, RAM 32 GB DDR4, 1024 GB PCIe NVMe SSD, Display 15.6" FHD, Scheda Grafica Intel Graphics, Windows 11 Home è un prodotto di alta qualità disponibile su Amazon.

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