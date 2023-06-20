📋 Descrizione Prodotto

Tapo C210P2 Telecamera Wi-Fi Interno 2K(3MP), Videocamera sorveglianza, Visione Notturna, Notifiche in Tempo Real, MicroSD fino a 512GB, Alexa e Google Assistant, Contiene 2 C210 è un prodotto di alta qualità disponibile su Amazon.

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