📋 Descrizione Prodotto

SONGMICS Scarpiera a 2 Ripiani, Scaffale Portascarpe in Metallo, per 15-18 Paia di Scarpe, Verticale o Capovolto, Impilabile, Ingresso, 30 x 117 x 34 cm, Nero LSA032B01 è un prodotto di alta qualità disponibile su Amazon.

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