Cerca tra migliaia di offerte

Trova le migliori offerte Amazon per te

🔥 Ricerche popolari

Ricerca in corso...

Stiamo cercando le migliori offerte per te

Nessun risultato trovato

Prova con parole chiave diverse o più generiche

Suggerimenti:

  • Verifica l'ortografia
  • Usa termini più generici
  • Prova sinonimi o parole correlate

Errore durante la ricerca

Si è verificato un problema. Riprova tra qualche momento.

BRITA Filtro acqua rubinetto MAXTRA PRO Pure Performance (ex All-in-1) confezione da 4 filtri - Riduce cloro, calcare, PFAS e metalli, filtro originale compatibile con caraffa acqua filtrante BRITA
-29%
BRITA Filtro acqua rubinetto MAXTRA PRO Pure Performance (ex All-in-1) confezione da 4 filtri - Riduce cloro, calcare, PFAS e metalli, filtro originale compatibile con caraffa acqua filtrante BRITA - Immagine 1 BRITA Filtro acqua rubinetto MAXTRA PRO Pure Performance (ex All-in-1) confezione da 4 filtri - Riduce cloro, calcare, PFAS e metalli, filtro originale compatibile con caraffa acqua filtrante BRITA - Immagine 2 BRITA Filtro acqua rubinetto MAXTRA PRO Pure Performance (ex All-in-1) confezione da 4 filtri - Riduce cloro, calcare, PFAS e metalli, filtro originale compatibile con caraffa acqua filtrante BRITA - Immagine 3 BRITA Filtro acqua rubinetto MAXTRA PRO Pure Performance (ex All-in-1) confezione da 4 filtri - Riduce cloro, calcare, PFAS e metalli, filtro originale compatibile con caraffa acqua filtrante BRITA - Immagine 4 BRITA Filtro acqua rubinetto MAXTRA PRO Pure Performance (ex All-in-1) confezione da 4 filtri - Riduce cloro, calcare, PFAS e metalli, filtro originale compatibile con caraffa acqua filtrante BRITA - Immagine 5

BRITA Filtro acqua rubinetto MAXTRA PRO Pure Performance (ex All-in-1) confezione da 4 filtri - Riduce cloro, calcare, PFAS e metalli, filtro originale compatibile con caraffa acqua filtrante BRITA

4.7/5 (2559 recensioni)
€19.99 €27.99
Risparmi 29%
Disponibile per la spedizione
Acquista su Amazon
🚀 Spedizione gratuita con Amazon Prime

📋 Descrizione Prodotto

BRITA Filtro acqua rubinetto MAXTRA PRO Pure Performance (ex All-in-1) confezione da 4 filtri - Riduce cloro, calcare, PFAS e metalli, filtro originale compatibile con caraffa acqua filtrante BRITA è un prodotto di alta qualità disponibile su Amazon.

🛒 Perché Scegliere Questo Prodotto?

Questo articolo è stato selezionato dal nostro team per l'eccellente rapporto qualità-prezzo. Con uno sconto del 29%, rappresenta un'opportunità unica per risparmiare su un prodotto di qualità.

📦 Spedizione e Garanzia

Il prodotto è venduto e spedito da Amazon, garantendo la massima affidabilità nel servizio. Spedizione veloce con Amazon Prime e possibilità di reso entro 30 giorni.

color Bianco
size 4 unità
unitCount 4

🔙 Torna alla Navigazione

Tutte le Offerte Categoria Casa e cucina