Cerca tra migliaia di offerte

Trova le migliori offerte Amazon per te

🔥 Ricerche popolari

Ricerca in corso...

Stiamo cercando le migliori offerte per te

Nessun risultato trovato

Prova con parole chiave diverse o più generiche

Suggerimenti:

  • Verifica l'ortografia
  • Usa termini più generici
  • Prova sinonimi o parole correlate

Errore durante la ricerca

Si è verificato un problema. Riprova tra qualche momento.

Tenderly Ultra Comfort, 60 rotoli di Carta Igienica Pura, 3 Veli, 200* Strappi per Rotolo, Delicata sulla Pelle, Dermatologicamente Testata
-22%
Tenderly Ultra Comfort, 60 rotoli di Carta Igienica Pura, 3 Veli, 200* Strappi per Rotolo, Delicata sulla Pelle, Dermatologicamente Testata - Immagine 1 Tenderly Ultra Comfort, 60 rotoli di Carta Igienica Pura, 3 Veli, 200* Strappi per Rotolo, Delicata sulla Pelle, Dermatologicamente Testata - Immagine 2 Tenderly Ultra Comfort, 60 rotoli di Carta Igienica Pura, 3 Veli, 200* Strappi per Rotolo, Delicata sulla Pelle, Dermatologicamente Testata - Immagine 3 Tenderly Ultra Comfort, 60 rotoli di Carta Igienica Pura, 3 Veli, 200* Strappi per Rotolo, Delicata sulla Pelle, Dermatologicamente Testata - Immagine 4

Tenderly Ultra Comfort, 60 rotoli di Carta Igienica Pura, 3 Veli, 200* Strappi per Rotolo, Delicata sulla Pelle, Dermatologicamente Testata

Tenderly Ultra Comfort, 60 rotoli di Carta Igienica Pura, 3 Veli, 200* Strappi per Rotolo, Delicata sulla Pelle, Dermatologicamente Testata costa €24.95 su Amazon.it, rispetto a €31.99 di prezzo precedente (risparmio 7.04). Prezzo rilevato tramite le API ufficiali Amazon il ; puo variare dopo la pubblicazione. Valutazione media 4.6 su 5 con 523 recensioni.

4.6/5 (523 recensioni)
€24.95 €31.99
Risparmi 22%
Disponibile per la spedizione
Acquista su Amazon
🚀 Spedizione gratuita con Amazon Prime

📋 Descrizione Prodotto

Tenderly Ultra Comfort, 60 rotoli di Carta Igienica Pura, 3 Veli, 200* Strappi per Rotolo, Delicata sulla Pelle, Dermatologicamente Testata è un prodotto di alta qualità disponibile su Amazon.

🛒 Perché Scegliere Questo Prodotto?

Questo articolo è stato selezionato dal nostro team per l'eccellente rapporto qualità-prezzo. Con uno sconto del 22%, rappresenta un'opportunità unica per risparmiare su un prodotto di qualità.

📦 Spedizione e Garanzia

Il prodotto è venduto e spedito da Amazon, garantendo la massima affidabilità nel servizio. Spedizione veloce con Amazon Prime e possibilità di reso entro 30 giorni.

color Bianco
releaseDate 2023-03-17T00:00:01Z
size 60 Rotoli
unitCount 60

🔙 Torna alla Navigazione

Tutte le Offerte Categoria Salute e cura della persona