📋 Descrizione Prodotto

Sbattitore Moulinex Prep'Mix+, ideale per preparazioni leggere e pesanti, potente motore da 500 W, 5 velocità, impostazione Turbo, 2 fruste, 2 ganci per l'impasto, acciaio inox, HM460110 è un prodotto di alta qualità disponibile su Amazon.

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