📋 Descrizione Prodotto

Gillette Labs Rasoio Barba Manuale Con Barra Integrata, 1 Manico, 5 Lamette Gillette di Ricambio, Con Base Magnetica, Grigio, Rasoio Barba e Lamette Di Ricambio è un prodotto di alta qualità disponibile su Amazon.

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