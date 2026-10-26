Gillette Series GEL DA BARBA IDRATANTE Con Burro Di Cacao, Protezione Completa Dalle Irritazioni, Aiuta A Proteggere Da Tagli, Bruciature, Irritazioni E Arrossamenti, Gillette Gel Da Barba 200ml X6

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📋 Descrizione Prodotto

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color blu, argento
releaseDate 2023-04-21T00:00:01Z
size 0.17 ml (Confezione da 6)
unitCount 6

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