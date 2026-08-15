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VASAGLE Scaffale da Cucina, Supporto per Forno a Microonde, Mobile Cucina, Cestino a Filo Metallico, 6 Ganci, per Spezie Pentole Padelle, 40 x 90 x 134 cm, Rovere Dorato e Bianco KKS035W09
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📋 Descrizione Prodotto

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color Rovere Dorato + Bianco
size 40P x 90l x 134H cm
unitCount 1

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