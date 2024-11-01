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Philips OneBlade 360 Face, Autentico Regolabarba e Rasoio Elettrico, con l'Innovativa Lama 360, 2 Lame 360 per il Viso, Pettine Regolabile 5 in 1 (Modello QP2734/30)
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Philips OneBlade 360 Face, Autentico Regolabarba e Rasoio Elettrico, con l'Innovativa Lama 360, 2 Lame 360 per il Viso, Pettine Regolabile 5 in 1 (Modello QP2734/30)

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📋 Descrizione Prodotto

Philips OneBlade 360 Face, Autentico Regolabarba e Rasoio Elettrico, con l'Innovativa Lama 360, 2 Lame 360 per il Viso, Pettine Regolabile 5 in 1 (Modello QP2734/30) è un prodotto di alta qualità disponibile su Amazon.

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