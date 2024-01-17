📋 Descrizione Prodotto

Ring Spioncino digitale con videocamera (Door View Cam) | Spessore porta: 54-75 mm (versione consigliata) | Videocitofono senza fili, HD a 1080p e wi-fi | Ring Home: 30 gg. prova gratuita è un prodotto di alta qualità disponibile su Amazon.

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