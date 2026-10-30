Ardes Friggisana Infinity ARFRYA05L - Friggitrice ad aria 8 litri - Airfryer +35% di spazio e tecnologia Rapid Air - Air fryer 10 in 1, temperatura e timer regolabili, display touch
4,7 su 5 su Amazon, 496 recensioni
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Caratteristiche
- FRITTURA SANA E CROCCANTE: Cucina con fino all’80% di grassi in meno rispetto alla frittura tradizionale; gusta piatti croccanti e saporiti senza rimorsi.
- CAPACITÀ XL PER TUTTA LA FAMIGLIA: Cavità più profonda del 35% rispetto alle friggitrici convenzionali; ideale per preparare 6-8 porzioni di patate, pollo, pesce, verdure e altro.
- VERSATILITÀ IN CUCINA: 5 programmi preimpostati per friggere, arrostire, cuocere al forno e preparare snack salutari; timer regolabile fino a 60 minuti.
- FACILE DA PULIRE: Contenitore estraibile e griglia antiaderente (21 x 30,5 cm) lavabili in lavastoviglie; design pratico per l’uso quotidiano.
- CARATTERISTICHE TECNICHE: Capacità 8L; temperatura regolabile tra 80°C e 200°C; dimensioni 46,5 x 26,5 x 29,5 cm; dotata di piedini antiscivolo per maggiore stabilità.
Dettagli
- Colore
- Nero
- Formato
- FRIGGISANA INFINITY
In breve
Ardes Friggisana Infinity ARFRYA05L - Friggitrice ad aria 8 litri - Airfryer +35% di spazio e tecnologia Rapid Air - Air fryer 10 in 1, temperatura e timer regolabili, display touch costa 48,11 € su Amazon.it, rispetto a 59,00 € di prezzo precedente (risparmio 10,89 €). Prezzo rilevato tramite le API ufficiali Amazon il 30 ottobre 2026 alle 19:41; può variare dopo la pubblicazione. Valutazione media 4,7 su 5 con 496 recensioni.
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