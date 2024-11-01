📋 Descrizione Prodotto

Haier Instaswitch Congelatore Verticale a Cassetti, 330 Litri, Monoporta, Connessione Wi-Fi e BLE, No Frost, con Luce LED, Classe E, Libera Installazione, 59,5 x 67,5 x 191 cm cm, Argento - H3F330SEH1 è un prodotto di alta qualità disponibile su Amazon.

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