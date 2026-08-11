📋 Descrizione Prodotto

Polti Coffea S15W, Macchina per Caffè Espresso, Compatibile con Cialde E.S.E. 44 mm, Serbatoio 0.85L, Pressione Pompa 19 bar, Bianco è un prodotto di alta qualità disponibile su Amazon.

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