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LEGO Star Wars 75379 R2-D2 - Giocattolo da Costruire - Figura di Droide da Esposizione con Testa Rotante, Periscopio e Strumenti - Incl. una Minifigure di Darth Malek - Regalo per Bambini da 10 Anni
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LEGO Star Wars 75379 R2-D2 - Giocattolo da Costruire - Figura di Droide da Esposizione con Testa Rotante, Periscopio e Strumenti - Incl. una Minifigure di Darth Malek - Regalo per Bambini da 10 Anni

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📋 Descrizione Prodotto

LEGO Star Wars 75379 R2-D2 - Giocattolo da Costruire - Figura di Droide da Esposizione con Testa Rotante, Periscopio e Strumenti - Incl. una Minifigure di Darth Malek - Regalo per Bambini da 10 Anni è un prodotto di alta qualità disponibile su Amazon.

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releaseDate 2024-03-01T00:00:01Z
size L
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