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Vidal - Docciaschiuma Sensitive, Formula Delicata, Arricchito con Talco Liquido, Dermatologicamente Testato, 250ml

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color Bianco
releaseDate 2024-05-31T00:00:01Z
size 250 ml (Confezione da 1)
unitCount 1

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