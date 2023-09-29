📋 Descrizione Prodotto

GXTrust 606B Javv Casse PC Gaming 2.0 con Illuminazione LED RGB, 12W (6W RMS), Alimentazione USB, Jack AUX 3.5 mm, Set di Altoparlanti PC da Gioco per Computer, Portatile - Nero è un prodotto di alta qualità disponibile su Amazon.

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