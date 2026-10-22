Colgate Max White Cristalli Bianchi Dentifricio Sbiancante, Confezione da 12 Pezzi x 75 ml, Salute Orcodentale Completa, Dentifricio Sbiancante con Protezione contro le Carie, Alito Fresco

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📋 Descrizione Prodotto

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releaseDate 2023-09-21T00:00:01Z
size 75 g (Confezione da 12)
unitCount 12

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