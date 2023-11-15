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XIAOMI Smart Air Fryer 6.5L Friggitrice ad Aria 6.5L, 1800W, 100 Ricette, Display OLED, Temperatura Regolabile 40°C-220°C °, Cottura Uniforme 360°, Bianco (Versione ES)
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📋 Descrizione Prodotto

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color Bianco
releaseDate 2023-11-15T00:00:01Z
size 6,5 L
unitCount 1

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