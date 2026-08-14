Air Wick Active FreshDeodorante per Ambienti, Ricarica per Diffusore Spray Automatico, Brezza Oceanica e Sale Marino, 228 ml (Confezione da 1) costa €4.86 su Amazon.it, rispetto a €6.99 di prezzo precedente (risparmio 2.13). Prezzo rilevato tramite le API ufficiali Amazon il ; puo variare dopo la pubblicazione. Valutazione media 4.6 su 5 con 1881 recensioni.
Air Wick Active FreshDeodorante per Ambienti, Ricarica per Diffusore Spray Automatico, Brezza Oceanica e Sale Marino, 228 ml (Confezione da 1) è un prodotto di alta qualità disponibile su Amazon.
Questo articolo è stato selezionato dal nostro team per l'eccellente rapporto qualità-prezzo. Con uno sconto del 30%, rappresenta un'opportunità unica per risparmiare su un prodotto di qualità.
Il prodotto è venduto e spedito da Amazon, garantendo la massima affidabilità nel servizio. Spedizione veloce con Amazon Prime e possibilità di reso entro 30 giorni.