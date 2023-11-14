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Hisense 75" QLED 4K 2023 75A72KQ, Smart TV VIDAA U6, Dolby Vision, HDR 10+, Game Mode Plus, Alexa Built-in, VIDAA Voice, Tuner DVB-T2/S2 HEVC 10, lativù 4K
Hisense 75" QLED 4K 2023 75A72KQ, Smart TV VIDAA U6, Dolby Vision, HDR 10+, Game Mode Plus, Alexa Built-in, VIDAA Voice, Tuner DVB-T2/S2 HEVC 10, lativù 4K - Immagine 1 Hisense 75" QLED 4K 2023 75A72KQ, Smart TV VIDAA U6, Dolby Vision, HDR 10+, Game Mode Plus, Alexa Built-in, VIDAA Voice, Tuner DVB-T2/S2 HEVC 10, lativù 4K - Immagine 2 Hisense 75" QLED 4K 2023 75A72KQ, Smart TV VIDAA U6, Dolby Vision, HDR 10+, Game Mode Plus, Alexa Built-in, VIDAA Voice, Tuner DVB-T2/S2 HEVC 10, lativù 4K - Immagine 3 Hisense 75" QLED 4K 2023 75A72KQ, Smart TV VIDAA U6, Dolby Vision, HDR 10+, Game Mode Plus, Alexa Built-in, VIDAA Voice, Tuner DVB-T2/S2 HEVC 10, lativù 4K - Immagine 4 Hisense 75" QLED 4K 2023 75A72KQ, Smart TV VIDAA U6, Dolby Vision, HDR 10+, Game Mode Plus, Alexa Built-in, VIDAA Voice, Tuner DVB-T2/S2 HEVC 10, lativù 4K - Immagine 5

Hisense 75" QLED 4K 2023 75A72KQ, Smart TV VIDAA U6, Dolby Vision, HDR 10+, Game Mode Plus, Alexa Built-in, VIDAA Voice, Tuner DVB-T2/S2 HEVC 10, lativù 4K

4.3/5 (288 recensioni)
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📋 Descrizione Prodotto

Hisense 75" QLED 4K 2023 75A72KQ, Smart TV VIDAA U6, Dolby Vision, HDR 10+, Game Mode Plus, Alexa Built-in, VIDAA Voice, Tuner DVB-T2/S2 HEVC 10, lativù 4K è un prodotto di alta qualità disponibile su Amazon.

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color nero
releaseDate 2023-11-14T00:00:01Z
size 75 Pollici
unitCount 1

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