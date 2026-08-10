📋 Descrizione Prodotto

SONGMICS Portascarpe, Scarpiera in bambù a 3 Livelli, Panca per Corridoio, può Contenere Fino a 130 kg, 28,7 x 90 x 45,3 cm, per Ingresso, Bagno, Camera da Letto, Nero LBS090B33, 28.7 x 90 x 45.3 cm è un prodotto di alta qualità disponibile su Amazon.

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