📋 Descrizione Prodotto

SONGMICS Cesto Portabiancheria con Coperchio a 2 Scomparti, Cesta per Bucato, 130L, Sacco Rimovibile, Tessuto Oxford, Manici di Bambù Pieghevole, 52 x 38,5 x 70,5 cm, Bianco Crema LCB513W01 è un prodotto di alta qualità disponibile su Amazon.

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