📋 Descrizione Prodotto

Ninja Blast, Mini Frullatore Portatile e Tritaghiaccio, 530ml, Nero | BC151EUBK, Coperchio e Beccuccio, Piccolo Frullatore Senza Fili, Ricaricabile, Frullati, Smothie, Trita la Frutta Congelata è un prodotto di alta qualità disponibile su Amazon.

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